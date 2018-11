Maltempo in Veneto, come aiutare le popolazioni colpite

Condividi

Si moltiplicano le iniziative per poter aiutare il Veneto a fronteggiare le devastazioni provocate dall’ondata di maltempo. Usando uno dei canali che vi elencheremo inseguito aiuterete a creare disponibilità finanziarie da utilizzare in aiuto alle popolazioni colpite.

SMS O TELEFONATA

Mandando un messaggio o chiamando il numero 45000 potrete donare 2 €. Disponibile sia da cellulare che da numero fisso. Questo numero è stato attivato dalla protezione civile nazionale e i soldi raccolti verranno utilizzati per fronteggiare i danni in Veneto, Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma di Trento e Liguria.

CONTO CORRENTE

La Regione Veneto ha attivato un conto corrente presso la banca Unicredit Spa dove chi vorrà potrà versare il proprio contributo. Il Conto Corrente è attivato presso la Banca Unicredit Spa. Il Codice IBAN è: IT 75 C 02008 02017 000105442360. La causale è: “VENETO IN GINOCCHIO PER MALTEMPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018”. «Spero – dice il presidente Zaia – che questo conto corrente possa avere la diffusione più ampia possibile e che, come sempre, possa trovare riscontro nella grande generosità della gente. Da parte mia un solo impegno e una sola garanzia: ogni centesimo che verrà versato andrà destinato solo ed esclusivamente per aiutare le persone in difficoltà».