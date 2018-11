Maltempo in Veneto, Il Canal: «orrore i click su lacrime gente»

Condividi

Il trevigiano Canal è stato ringraziato anche dal governatore del Veneto Luca Zaia per il suo appello da Longarone a «far vivere le zone colpite» partecipando a manifestazioni. «In questi anni so di essere diventato un punto di riferimento in Veneto – ha scritto su Facebook -. Un “mona importante” dal quale la mia regione si aspetta due parole quando il territorio viene ferito. Trovo davvero difficile dire la mia di fronte a situazioni che provocano dolore e sconforto così assoluti: per questo, in simili occasioni, ho sempre preferito il silenzio alle parole. È capitato più volte in passato che, in merito a una tragedia veneta, qualcuno mi scrivesse: “Canal ma non dici nulla?”. Rispondo una volta per tutte: mi espongo solo se posso fare la differenza concreta perché mi fa orrore l’idea di fare like e condivisioni sulle lacrime della disperazione. Una cosa facile e concreta che tutti possiamo fare – conclude Il Canal – per aiutare le zone distrutte dal maltempo è farle vivere, partecipando agli eventi e alle varie iniziative che le coinvolgono, non solo nell’immediato ma soprattutto nel lungo termine. Andiamoci per una vacanza, una gita in giornata, un panin e un bon vin».

(ph: Faebook – Il Canal)