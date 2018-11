Maltempo in Veneto, la gaffe del Tg2: «non ci sono stati morti»

Condividi

Intervistato nell’edizione delle 20:30 del Tg2 di sabato scorso il fisico del Cnr Valerio Rossi Albertini ha parlato delle forti raffiche di vento che hanno decimato moltissimi alberi in Veneto, in provincia di Belluno e Vicenza. A fronte di questa devastazione non ci sono state vittime, questa è una cosa da sottolineare. La prudenza e la saggezza hanno evitato che i danni potessero essere superiori». Purtroppo però in Veneto ci sono stati anche dei morti a causa del maltempo. Forse Rossi Albertini intendeva dire che sono stati fatti dei passi avanti rispetto all’alluvione del ’66, dove ci furono decine di morti e durante la quale cadde meno pioggia di adesso. Ma il Veneto si sente dimenticato anche per queste inesattezze, tanto più che non è stato corretto dalla giornalista in studio. Il fisico poi ha paragonato i venti a 18o km orari alle tempeste tropicali, sostenendo la realtà di fatto di un cambiamento climatico in atto.