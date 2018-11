Maltempo in Veneto, Zaia: «andate a sciare sulle Dolomiti»

Condividi

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in visita assieme al vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha lanciato un appello a chi volesse aiutare le popolazioni colpite nel Bellunese, oltre all’sms solidale e all’Iban. «Evitiamo i selfie – ha detto Zaia – ma si attenda il ripristino delle strade e poi si torni in montagna per una gita fuori porta, per un caffè, mangiare un panino o fare mezza giornata di sci». Il governatore ha assicurato che la stagione invernale aprirà e ha invitato i turisti a scegliere le Dolomiti per le loro vacanze.