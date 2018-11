«Maltempo, Madre Terra arrabbiata»: ad Asiago arriva sciamano

Condividi

Linkedin email

«Questo rituale per la Madre Terra e gli Spiriti della Natura è gratuito e tutti, grandi e piccoli, possono partecipare se si sentono chiamati». Inizia così l’evento su Facebook in altopiano di Asiago organizzato dal Centro Olistico Chandra Corsi e Zanerain. «C’è stata una strage di alberi dovuta alle forti tempeste di lunedì, 300.000 alberi sradicati – si legge nella descrizione -. La forza dell’acqua ha messo il bosco in ginocchio. Gli uccelli e gli animali, gli alberi e l’uomo: siamo tutti figli indifesi e fragili di fronte a questa potente madre che crea e distrugge e che che ci nutre e ci sostiene, ci guarisce e trasforma».

Il rituale. che si terrà a Tresche Conca venerdì 16 novembre alle ore 20, servirà ad «onorare la madre terra, gli spiriti della natura e ad entrare in comunione con tutto ciò che c’è». Saranno presenti TiKuana Tacha, sciamana proveniente dall’Amazzonia Colombiana in visita in Italia e Zanemvula, sagoma di tradizione sudafricana. «Secondo la nostra visione, la Terra è arrabbiata e ha bisogno di amore. Il rito si svolgerà con canti e tamburi: suoneremo e danzeremo per l’amore della Terra», concludono.

ph Meteo Bassano Pedemontana del Grappa