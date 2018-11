«Maltempo, non sentirete il Veneto piangere: qui il silenzio è un valore»

Condividi

«Il Veneto non lo sentirete piangere e lamentarsi. Sentirete piuttosto il rumore delle maniche che si arrotolano. È abituato a lavorare e a difendere la sua terra. Lo ha fatto nelle guerre e lo farà anche oggi.». Inizia così il post su Facebook di Riccardo Pittis, general manager di Treviso Basket, commentatore televisivo per Sky Sport e team manager della Nazionale italiana di pallacanestro.

Un vero e proprio elogio al Veneto. «Ha subito una devastazione che è passata quasi inosservata perché comunque la gente pensa che ce la farà da sola a rialzarsi, come sempre. Non sentirete mai le urla di dolore delle persone che hanno perso la casa. Non sentirete il rumore degli alberi caduti che nemmeno due guerre avevano causato. Qui il silenzio è un valore. Nessuno chiederà aiuto. Io sono Italiano e sono Veneto e la mia terra è stata ferita profondamente. In pochi se ne rendono conto perché non fa notizia. Non vi chiedo di fare una donazione, ma quantomeno di dedicare un pensiero. Per un giorno sarebbe bello che foste anche voi Veneti».