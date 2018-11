Maltempo, Renzi: «morti colpa dell’abusivismo, no ai condoni»

Condividi

«L’Italia piange decine di morti. Salvini dà la colpa all’ambientalismo da salotto, io credo invece che sia responsabilità dell’abusivismo edilizio. Chiedo al Governo di recuperare subito il progetto Casa Italia di Renzo Piano. È stata la prima cosa cancellata da Lega e Cinque Stelle: ripensateci. No ai condoni, sì a Casa Italia». Così Matteo Renzi in un video pubblicato su Facebook che aggiunge: «c’è una petizione che sta girando su Change.org che chiede di ripristinare il progetto. Firmatelo e fatelo girare: questo Paese ha bisogno di un condono in meno e di una ”Casa Italia” in più».

Il piano antisismico nazionale Casa Italia è partito nel 2016, quando Renzi era al governo, dopo il terremoto del 24 agosto ad Amatrice: l’obiettivo era la messa in sicurezza del patrimonio edilizio di tutte le aree a rischio, stanziando 2 miliardi all’anno per dieci anni. Alla pianificazione del progetto aveva collaborato anche l’architetto Renzo Piano.