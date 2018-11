Non è un paese per giovani? La casa costa 1 euro: ecco dove

Condividi

Linkedin email

A Tarsia, un piccolo comune in provincia di Cosenza, il sindaco ha deciso di acquisire le case abbandonate e metterle in vendita a un euro per le giovani coppie. L’idea nasce per contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi e dare una mano alle famiglie. Sarebbero una ventina gli immobili a disposizione e il sindaco spiega che ci sono già diverse coppie interessate. Anche i proprietari degli immobili sono favorevoli e si valuta anche la cessione gratuita e senza spese notarili.

(Fonte: Ilmessaggero)

(ph: Antonio Guillem – Shutterstock)