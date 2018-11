Padova, 56enne trovato morto: sospetta overdose cocaina

Condividi

16:27 – Un altro caso di overdose a Padova nel giro di pochi giorni. Dopo il 34enne trovato morto all’Arcella, un uomo di 56 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in via Palestro. Secondo i primi rilievi la causa del decesso sarebbe stata un‘overdose di cocaina. I carabinieri, contattati dalla figlia che non sentiva il padre da giorni, hanno trovato la compagna dell’uomo in stato confusionale e il corpo ormai senza vita. Non c’erano segni di violenza e si attende l’autopsia per ulteriori conferme. (Fonte: Ansa 15:27)

(ph: DedMityai – Shutterstock)