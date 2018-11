Pamela Anderson contro il Metoo: «mia mamma mi ha insegnato…»

Condividi

Linkedin email

«Credo che questo femminismo possa esagerare. Sono una femminista, ma secondo me questa terza ondata di femminismo è noiosa». A dirlo è Pamela Anderson che, ospite della trasmissione australiana “60 Minutes“, ha stroncato senza mezzi termini il movimento #MeToo.

«Credo che paralizzi gli uomini», ha detto ancora l’ex star di Baywatch, aggiungendo che «questo movimento #MeToo è diventato eccessivo. Mi spiace, so che forse verrò uccisa per aver detto una cosa del genere… ma mia madre mi ha insegnato: “non andare in un hotel con uno sconosciuto“».

Fonte: Foxlife.it

(Ph. August Fairchild / Shutterstock)