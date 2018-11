Condividi

Momenti di panico in una frazione di Reggio Emilia, Pieve Modolena, dove Francesco Amato sta tenendo in ostaggio 5 persone in un ufficio postale. L’uomo era stato condannato a 19 anni per ‘Ndrangheta nel’ambito dell’operazione “Aemilia”. L’uomo, che era irreperibile, ha fatto irruzione alle poste facendo uscire tutte le persone tranne il personale, tra cui la direttrice.

(Fonte: Ilgiornale)