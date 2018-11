Sospeso da lavoro per processo, reintegrato ad 80 anni

Condividi

Eduardo Saija, dirigente alla Motorizzazione civile di Messina, per 25 anni è stato sospeso dal servizio a causa di un processo per abuso d’ufficio. Lo scorso aprile l’uomo è stato assolto dalla Corte d’Appello perchè «il fatto non sussiste» e, ad 80 anni, è stato reintegrato. «Dopo 25 anni giustizia è fatta. Purtroppo in ritardo», commenta amaro Saija al suo primo giorno di lavoro dopo un quarto di secolo di assenza forzata. Lavorerà solo per un certo periodo di tempo, fino al riallaccio della pensione.

Fonte: Tgcom24