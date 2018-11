Università Verona, Le Iene indagano su assegno di ricerca “anomalo”

Condividi

Un anomalia in un assegno di ricerca bandito dall’Università di Verona ha spinto Le Iene con l’inviato Antonio Monteleone a venire ad indagare nella città scaligera. Le stranezze sono ben tre: la prima è che questo assegno prevede una remunerazione pari a 115 mila euro all’anno per tre anni contro i normali 19 mila l’anno, praticamente sei volte tanto. La seconda è che sembra che si sapesse già il nome del vincitore, come dimostra la ragazza che ha fatto la segnalazione: si tratta di Rita Lawlor. La terza e ultima è che questa persona è laureata in informatica ed ha ottenuto un dottorato in Patologia oncologica. Tutto questo è stato indetto dall’Università di Medicina di Verona con responsabile il professor Aldo Scarpa, luminare nella ricerca oncologica. Ecco cos’hanno scoperto