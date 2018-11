«Vietati abiti succinti»: polemica per norma “moralista”

Condividi

«È vietato mostrarsi in pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore». È una delle norme del nuovo regolamento della polizia municipale di Novara, approvato dalla giunta di centrodestra, che – come scrive Andrea giambartolomei sul Fatto Quotidiano – prevede tra l’altro il divieto di immergersi nelle fontane, legare le bici ai pali e bere alcolici oltre un certo orario al di fuori dalle aree autorizzate. A creare polemiche è però proprio la norma sull’abbigliamento succinto, giudicata moralista e repressiva.

«Sono tutt’altro che bacchettone – afferma l’assessore alla Sicurezza, Mario Paganini. «È la Cassazione che ci dice cosa è il senso del pudore. Una maglietta “sconcia” per strada ha un valore, in chiesa ne ha un altro». Con questa regola, aggiunge Paganini, «abbiamo cercato di scrivere una norma senza nessuna pretesa di moralità: è un piccolo precetto da seguire, da contestualizzare e da verificare caso per caso».

