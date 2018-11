Condividi

Jair Bolsonaro, nuovo presidente del Brasile, è tornato sulla questione Cesare Battisti definendolo «un protetto dei governi di sinistra ma questo non si ripeterà». E ha aggiunto: «abbiamo già molti banditi in Brasile, ora portate via questo criminale. Fosse stato per me Battisti sarebbe già in Italia».

Fonte: Tgcom24

Ph: Marcelo Camargo – Agência Brasil/Wikipedia