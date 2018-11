Condono, Cantone: «disastroso sia fiscale che edilizio»

Condividi

Linkedin email

12:10 – «Io penso che il condono sia disastroso in generale, sia quello fiscale che quello edilizio o previdenziale». Lo ha detto il presidente dell’Autorità Anticorruzione (Anac) Raffaele Cantone. Il condono secondo il magistrato «mortifica le persone perbene che fanno dei sacrifici per rimanere nelle regole e poi si vedono superati da quelli che non rispettano le regole e manda un segnale di accomodamento che non va bene. Non voglio parlare del condono di Ischia – ha detto Cantone – perché è giusto aspettare il testo definitivo. Ma in generale i condoni edilizi e fiscali sono anche difficili da tradurre: quando andiamo all’estero e ne parliamo non capiscono, perché non sono proprio nella tradizione giuridica dei Paesi occidentali. L’idea del condono è che qualcuno sbaglia e poi trova un modo per arrivare a una soluzione».(Fonte: Ansa)