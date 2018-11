L’uomo più sexy del mondo? È Idris Elba

Condividi

L’uomo più sexy del mondo è l’attore inglese Idris Elba. Ad incoronarlo “sexiest man alive” del 2018 è stata la rivista People. Elba, 46 anni, ha sbaragliato una concorrenza agguerrita, battendo i colleghi Jason Momoa e Chris Pratt. L’attore, noto al grande per le serie tv “Luther” e “The wire” e per film come “American Gangster”, “Pacific rim” e le pellicole Marvel dedicate a Thor, ammette di essere rimasto di stucco nell’aver appreso la notizia: «Io? Ma dai… non è possibile. Davvero?».

La palma di People in passato è andata a celebrity del calibro di Sean Connery, Richard Gere, Brad Pitt, George Clooney, Johnny Depp. L’ultimo personaggio di colore a vincere il titolo fu Denzel Washington nel 1996. «Mia madre sarà molto orgogliosa. È una bella sensazione, al mio ego fa sicuramente bene», ha commentato scherzando al Tonight Show con Jimmy Fallon.

(Ph. Denis Makarenko / Shutterstock)