Maltempo, Musumeci: «a Sicilia stessi fondi stanziati per Veneto»

19:30 – Il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci, nel corso della presentazione del disegno di legge antiabusivismo, ha commentato i danni provocati dal maltempo in Sicilia per i quali è stato chiesto lo stato di emergenza a Roma. «Auspico – ha detto – che si decida presto e si proceda con una somma congrua per fare inizialmente fronte alle emergenze. I danni causati dal maltempo in Sicilia ammontano a 600-700 milioni, ma noi ci accontenteremmo della stessa cifra stanziata dal governo nazionale per il Veneto come primo intervento, apprendiamo circa 250 milioni, i 6 milioni che abbiamo stanziato subito non bastano. Per quanto riguarda le aziende private abbiamo chiesto la sospensione di alcuni obblighi fiscali, ma su questo la Regione non ha competenze e bisogna intervenire con una norma nazionale», ha concluso Musumeci. (Fonte: Ansa – 18:30)