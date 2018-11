Maltempo nel Bellunese, sindaco Taibon: «500 milioni di danni»

Condividi

Linkedin email

09:15 – «Solo nel nostro territorio ci sono danni per centinaia di milioni di euro». Lo afferma il sindaco di Taibon Agordino (Belluno) Andrea Bernardin, a proposito del maltempo dei giorni scorsi. Non sono un tecnico – aggiunge – ma secondo una mia stima ci potremmo avvicinare al mezzo miliardo per mettere a posto tutto». In paese i più anziani sostengono che nemmeno nel ’66 la situazione era così grave, e che non ne possono più. Intanto la pioggia ieri sera ha continuato ad ingrossare i torrenti. Il tunnel stradale del Comelico rimane chiuso. (Fonte: Ansa)

(ph: Facebook – Ospitalità diffusa conca agordina Dolomiti)