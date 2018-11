Palazzine crollate a Marsiglia, ragazza italiana tra dispersi

Condividi

Linkedin email

Ieri mattina, attorno alle 9, due palazzi sono crollati in Rue D’Aubagne nel centro di Marsiglia. Secondo la prima ricostruzione gli edifici, già fatiscenti, sarebbero crollati a causa della pioggia degli ultimi giorni. I media francesi hanno rivelato poco fa che tra i dispersi ci sarebbe anche Simona Carpignano, 30enne di Taranto che si era trasferita da circa sei mesi per trovare lavoro. Non si hanno notizie della ragazza dal momento del crollo e si teme per le sue sorti. Intanto sui social si moltiplicano gli appelli di parenti e amici per avere sue notizie.