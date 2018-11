Riso, danno all’Italia: sì a dazi su importazioni Cambogia e Birmania

Condividi

Linkedin email

15:20 – La Commissione europea ha riconosciuto il danno economico ai produttori italiani di riso causato dalle importazioni a dazio zero da Cambogia e Birmania. L’Esecutivo europeo nel marzo scorso ha avviato un’indagine e ora intende riproporre i dazi di tre anni ai due paesi asiatici. «Finalmente la Commissione Europea ha proposto di ripristinare per tre anni i dazi nei confronti delle importazioni di riso proveniente dalla Cambogia e dalla Birmania, dove è stato raccolto anche sui campi della minoranza Rohingya costretta a fuggire a causa della violenta repressione» commenta la Coldiretti. «La concorrenza sleale – aggiunge – ha provocato il crollo delle quotazioni del riso in Italia e messo in ginocchio migliaia di aziende: sono infatti aumentate del 66%, tra settembre 2017 e luglio 2018, le importazioni Ue di riso dalla Birmania».

«La crisi è drammatica – prosegue Coldiretti – e mette a rischio il primato nazionale in Europa, dove l’Italia è il primo produttore di riso con 1,50 milioni di tonnellate su un territorio coltivato da circa 4 mila aziende di 234.300 ettari, che copre circa il 50% dell’intera produzione Ue con una gamma varietale del tutto unica. Non è accettabile – conclude la Coldiretti – che l’Unione Europea continui a favorire con le importazioni lo sfruttamento e la violazione dei diritti umani nell’indifferenza generale ed è invece necessario che tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei rispettino gli stessi criteri a tutela della dignità dei lavoratori, garantendo che dietro gli alimenti ci sia un percorso di qualità che riguarda ambiente, salute e lavoro, con una giusta distribuzione del valore».

(Fonte: Ansa 10:44)

(ph: Single – Shutterstock)