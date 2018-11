Salvini risponde ad Isoardi: «ho amato e perdonato, peccato che…»

Condividi

La foto pubblicata da Elisa Isoardi su Instagram in cui annunciava la rottura con Matteo Salvini è stata la notizia più chiacchierata di ieri. A qualche ora di distanza il ministro dell’Interno ha deciso di dire la propria dal suo profilo Facebook. «Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza, ma il telefono dall’Italia mi squilla per altro – scrive -. Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa. Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità. Buona vita. Vi voglio bene Amici».