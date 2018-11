Veneto, commissione banche: «Bankitalia colpevole»

Condividi

La Commissione speciale d’inchiesta del Consiglio regionale sul crac del sistema bancario in Veneto, presieduta da Giovanna Negro (Veneto Cuore Autonomo), vicepresidente Antonio Guadagnini (Siamo Veneto), ha esaminato la sua relazione finale. I commissari sono stati chiamati a valutare l’attività svolta dalle Autorità di Vigilanza nell’esercizio delle proprie funzioni su Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, specie con riguardo all’attività svolta da Banca d’Italia negli anni che hanno preceduto la crisi, nonché le audizioni, tra gli altri, degli ex amministratori degli Istituti, di conoscitori e studiosi del fenomeno, dei rappresentanti dei comitati dei correntisti, azionisti e obbligazionisti, delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale e dei rappresentanti sindacali dei dipendenti.

«È inquietante il quadro emerso nel corso dei lavori della Commissione – afferma Guadagnini – e mi riferisco all’operato degli organi di vigilanza, in particolare di Bankitalia, che hanno responsabilità importanti sull’esito finale, ovvero sul fallimento delle due banche popolari venete, due istituti che erano fondamentali per il nostro territorio. La Commissione ha svolto un lavoro importante per il territorio del Veneto, perché daremo delle risposte grazie alla ricostruzione della verità dei fatti e costituirà una base importante per i lavori della Commissione bicamerale che partirà presso il Parlamento nazionale. Da ultimo, quando si parla di soci che sono stati depredati, non si fa riferimento a gente sprovveduta che ha dato i propri soldi in mano a dei “poco di buono”: i soci devono essere risarciti per un danno ingiusto che hanno subito non avendo nessuna responsabilità, danno che è stato provocato da agenti esterni a quelli della Banca. Chi ha sbagliato deve pagare, per una questione di giustizia».