Venezia, Brugnaro: «concludere Mose per il bene del Paese»

Condividi

Linkedin email

08:50 – È un fiume in piena il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro dopo l’incontro con il ministro delle Infrastruttre Danilo Toninelli. Sul piatto diversi argomenti, come il tema delle Grandi Navi, ma è il Mose il più urgente, soprattutto alla luce del recente maltempo che ha portato un’acqua alta da record. «Lui dice che sono un parlatore, io mi aspetto che adesso parli anche lui – ha detto Brugnaro ai giornalisti a proposito di Toninelli -. Venezia ha braccia aperte e sufficientemente grandi per riuscire a spiegare i progetti che da tanti anni sono sul tappeto: Mose, salvaguardia della laguna, tutto il tema della Legge speciale e del turismo. Gli ho dato anche tutta la documentazione. Aspettiamo che se la studi, lui lo ha detto, poi ci troveremo al più presto per affrontarli a uno a uno. Al più presto andrò dal presidente della Repubblica – ha aggiunto il sindaco lagunare – a raccontargli tutto. Perché questo è un altro grande nostro amico, e va sempre ringraziato». «I cambiamenti climatici esistono ormai lo sappiamo – ha aggiunto in serata, ospite della trasmissione Quarta Repubblica -, ma non siamo uniti nelle soluzioni. Il Mose è un progetto di tanti anni fa per difendere Venezia dalle acque eccezionali. Il cemento, se usato bene, può essere amico dell’uomo. Se ce la faremo a concludere il Mose con poche polemiche e con molta velocità tecnica, ce la farà il Paese».

«Penso che le prossime settimane e i prossimi mesi siano risolutivi – ha spiegato Toninelli -. Il dossier su Venezia io ce l’ho sulla scrivania insieme ad altri dossier. Li sto prendendo in mano in maniera molto pragmatica, come mi pare essere lo stesso sindaco. L’accordo – aggiunge – è che una volta sintetizzato questo lavoro con un paio di soluzioni per ogni dossier io torno qua, lui mi farà vedere tutto, anche la città, illustrerò le soluzioni che voglio prospettare per queste voci, perché non voglio fare calare tutto dall’alto. Terminare il commissariamento del Consorzio Venezia Nuova è una delle ipotesi in campo – ha concluso il ministro – però voglio dirlo quando ho la soluzione in mano».