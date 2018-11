A4, caos a Vicenza per cantiere: code e disagi

Condividi

Un cantiere a Vicenza Est sta paralizzando il traffico tra Grisignano e Vicenza Ovest provocando chilometri di coda e rallentamenti in A4 in direzione Milano. Autostrade Brescia-Padova fa sapere che il cantiere rimarrà attivo fino alle 20 di domani per il rifacimento della pavimentazione. Resteranno quindi chiusi gli svincoli di Vicenza Est in entrata direzione Milano e in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Questo provocherà pesanti disagi anche sulla viabilità ordinaria.

Invece da venerdì 9 novembre fino a domenica 11 verrà aperto il cantiere in corrispondenza del casello di Montecchio Maggiore e si prevede la chiusura in entrata in direzione Venezia e in uscita con provenienza da Milano.