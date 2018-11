Bizzotto (Lega): «Bolsonaro venga in Veneto»

Condividi

09:00 – «Faccio pubblicamente un invito al presidente Bolsonaro affinchè la sua prima visita ufficiale all’estero la faccia in Italia e venga in Veneto, nella terra dei suoi avi, alla scoperta delle sue radici». Ad affermarlo è stata la capogruppo della Lega al parlamento europeo Mara Bizzotto, a proposito dell’elezione del nuovo presidente del Brasile. «Sarebbe un grande onore per tutti noi veneti e per l’Italia – ha aggiunto Bizzotto -. Bolsonaro ha lontane origini venete e, per noi veneti, è stato un grande orgoglio vedere un veneto-brasiliano diventare Presidente». (Fonte: Ansa 14:50)