Decreto sicurezza, ok da Senato

Il decreto sicurezza ha ottenuto il via libera del Senato con 163 sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Hanno votato no il Pd e tre parlamentari “dissidenti” del M5S: Gregorio De Falco, Paola Nugnes e Elena Fattori. Non ha partecipato Forza Italia mentre Fratelli d’Italia si è astenuta.

Il decreto ora passa al vaglio della Camera. Prima dell’inizio della seduta il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva dichiarato: «il governo non è assolutamente a rischio, manterrà uno per uno tutto gli impegni presi con gli Italiani, punto. Con buon senso e umiltà, si risolve tutto».

Fonte: Repubblica