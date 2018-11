Elezioni Midterm, Trump: «niente onda blu»

Le elezioni di metà mandato per il rinnovo del Congresso degli Stati uniti si concludono con un sostanziale pareggio: la Camera passa ai democratici (214 seggi a 197), mentre i repubblicani mantengono il Senato (51 a 44). Gli Usa escono ancora più divisi da questa tornata elettorale: i democratici hanno sì recuperato terreno, ma non c’è stato il temuto tracollo repubblicano.

Esulta Trump, che ironizza: «forse c’è un’increspatura ma certamente non penso che sia un’ondata blu», riferito alla “blue wave” che avrebbe dovuto ridimensionare il tycoon nel Congresso. «Solo cinque volte negli ultimi 105 anni un presidente uscente ha vinto seggi al Senato nelle elezioni di Midterm – cinguetta il presidente -. Trump ha della magia. Questo ragazzo ha della magia che gli esce dalle orecchie».

“There’s only been 5 times in the last 105 years that an incumbent President has won seats in the Senate in the off year election. Mr. Trump has magic about him. This guy has magic coming out of his ears. He is an astonishing vote getter & campaigner. The Republicans are………

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 novembre 2018