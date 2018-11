Fallimento Miteni, Zaia: «bonifica scaricata su comunità»

Condividi

0:30 – Il governatore del Veneto Luca Zaia intervenendo ieri a Marghera ha commentato la vicenda dell’istanza di fallimento presentata dalla Miteni di Trissino (Vicenza) coinvolta nell’inchiesta sull’inquinamento da Pfas. «Come volevasi dimostrare – ha detto Zaia -. Dicevamo che se vanno a portare i libri in tribunale le bonifiche le pagherà la comunità. E’ esattamente quello che sta accadendo. «Ci dicevano – ha aggiunto il governatore – che non volevamo chiudere la Miteni perché chissà che malaffare c’era dietro. Questo è il motivo: nel momento in cui un’azienda chiude, le bonifiche sono un problema della comunità, soprattutto se chiude fallendo. Io spero che si possa recuperare al massimo, perché le bonifiche in quei territori vanno fatte. La tragedia – conclude – la stanno vivendo le famiglie, i territori e i lavoratori della Miteni – ha concluso – che si sono ritrovati dalla sera alla mattina in strada». (Fonte: Ansa)