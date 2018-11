Foto Isoardi-Salvini, Toscani: «il poveretto fa la figura del cornuto»

Condividi

Linkedin email

«Una foto abbastanza banale» che ci rende l’immagine di un uomo tradito. Ospite della trasmissione “Un giorno da pecora” su Radio Rai1, il fotografo Oliviero Toscani (in foto) commenta lo scatto pubblicato dalla conduttrice tv su Instagram come messaggio di addio all’ex compagno Matteo Salvini. «Dimmi tu se con tutti i problemi che ci sono bisogna parlare di queste cose. Siamo un popolo di portinai», ironizza Toscani.

Venendo alla foto e al suo significato, spiega: «la Isoardi dovrebbe capire che quando guarda nell’obbiettivo, tutti quelli che vedono la foto la guarderanno». E quel selfie a letto «è un po’ come la canzone “Pazza idea” di Patty Pravo: faccio l’amore con lui, ma pensavo a te». La Isoardi, in accappatoio ma truccata «ha quest’aria un po’ infedele, che guarda noi, mentre è lì con il poveretto che dorme. Lo cornifica un po’ a livello di immagine». Tuttavia, ciò non danneggia il leader della Lega: «poveretto, per una volta che è innocente…».

(Ph. Studio Toscani)