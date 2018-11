Mestre, apre emporio solidale: spesa gratis per poveri

Condividi

Linkedin email

Ieri in via Santa Maria dei Battuti a Mestre è stato inaugurato un nuovo “Emporio solidale“, uno dei nuovi spazi voluti dalla Regione per aiutare le famiglie in difficoltà. La “casa solidale” è stata aperta in collaborazione tra la Fondazione che gestisce la struttura, il Comune di Venezia, la Regione Veneto, le associazioni “Corte del Forner” e “Amici della Laguna e del Porto”. «L’Emporio Solidale – ha spiegato la presidente Benetti – ha l’obiettivo di sostenere le persone in difficoltà per la perdita del lavoro o per altre cause contingenti, che potranno fare qui la spesa gratuitamente, scegliendo i generi alimentari che saranno offerti da associazioni, esercizi commerciali, singoli cittadini di buona volontà. Chiediamo a tale proposito l’aiuto di ognuno, che può donare pasta, olio, pomodoro, tonno, e altri generi di prima necessità».

«Con questa iniziativa – ha aggiunto l’assessore comunale Venturini – vorremmo riuscire a intercettare quella fascia “grigia” di persone in difficoltà che è ancora sconosciuta ai nostri servizi. Alla struttura non si potrà accedere però in maniera indiscriminata: saranno proprio gli uffici comunali a segnalare queste persone all’Emporio. Ognuna sarà poi munita di una tessera a punti e potrà fare all’interno del negozio una spesa “responsabile”, sulla base delle reali esigenze. In cambio chiederemo a queste persone di impegnarsi in un percorso per il loro reinserimento sociale ed il recupero dell’autosufficienza economica». L'”Emporio Solidale” sarà aperto inizialmente solo al venerdì, dalle ore 15 alle 18.