Pornhub studia fantasie italiani: tutti pazzi per le orge (soprattutto le donne)

Condividi

Linkedin email

Pornhub, la più grande piattaforma online di video hard, ha fornito in anteprima al Messaggero i dati dell’analisi svolta sulle preferenze sessuali degli italiani. Per il popolo italico la fantasia più ricorrente è “buttarsi nella mischia” con un’elevatissima ricerca di orge, scambi di coppia e threesome. Fantasie che hanno decisamente più presa qui rispetto all’estero e a sorpresa (o forse no) più sulle donne che che la cercano il 17% rispetto agli uomini.

Per quanto riguarda la divisione geografica, “farlo in tanti” piace di più al sud e viene usato soprattutto per giustificare un tradimento (per le donne) o viversi in pace fantasie omosessuali (per gli uomini). Per quanto riguarda il Veneto abbiamo un primato: siamo la regione meno interessata ai filmati di orge ma siamo la zona con la più alta concentrazione di locali per scambisti.