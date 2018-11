«Rimborsi Veneto Banca, no a tetto di 100 mila euro»

Condividi

L’Associazione Per Veneto Banca dice «no al tetto dei 100 mila euro» per i rimborsi ai soci dell’ex istituto di Montebelluna (Treviso). «Sarebbe una discriminazione tra truffati che hanno invece tutti lo stesso diritto al risarcimento». Come riporta La Nuova Venezia a pagina 17, inoltre, il presidente dell’associazione, Matteo Cavalcante, si oppone anche «all’estensione del ristoro a coloro che hanno transato prima che siano stati risolti i casi di chi non ha rinunciato a battersi per la giustizia». Infine, una nota polemica rispetto all’incontro convocato domani dal sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa (M5S): «non siamo stati invitati e vogliamo pensare che si tratti solo di un disguido, saremo comunque presenti».

(Ph. Sergio Monti Photography / Shutterstock)