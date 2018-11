«Veneti volete autonomia? Allora marcite con vostre foreste abbattute»

Condividi

«Avete chiesto il referendum per l’indipendenza (confondendola con l’autonomia, ndr), ve lo ricordate vero? Quindi ora non state pensando di chiedere lo stato di emergenza per finanziare la ricostruzione con i soldi di tutti gli italiani, no? Se fosse per me vi farei marcire insieme al legno delle vostre foreste abbattute». Queste parole di fuoco sono comparse in un post sul profilo Facebook di un dirigente dell’Ulss di Sulmona, in provincia de L’Aquila, e sono riferite al Veneto e ai veneti.

L’Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha immediatamente preso le distanze da tali parole e, in una nota pubblicata sul sito a firma del direttore generale Rinaldo Tordera, scrive: «nell’esprimere fermo disappunto in ordine alle frasi ingiuriose, verosimilmente pubblicate da un dirigente dipendente di questa Asl sul social network Facebook, si comunica che questa direzione si dissocia dal contenuto delle stesse preannunciando le iniziative del caso a carico del presunto responsabile ed esprimendo assoluta vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite in questi giorni dalle gravi calamità naturali».

ph Meteo Bassano Pedemontana del Grappa