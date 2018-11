Vicenza, stop bivacco al Chiericati. Ma sostare in piedi si può

Condividi

Entrerà in vigore a fine mese l’ordinanza anti-bivacco a Palazzo Chiericati a Vicenza. Una misura edulcorata, rispetto a quanto precedentemente annunciato dalla giunta comunale: niente multa per chi staziona in piedi sotto il porticato del museo cittadino, ma sarà vietato sedersi, mangiare e fumare, pena una sanzione da 50 euro che potranno arrivare a 150 «se con la commissione di questa violazione verrà impedito anche l’accesso e la fruibilità del museo civico».

Lo ha spiegato ieri il sindaco Francesco Rucco, annunciando che verranno posizionati dei cartelli per «pubblicizzare l’ordinanza nel modo più ampio possibile». Per dare comunque modo ai turisti e ai vicentini di sostare nei pressi di Palazzo Chiericati, ieri il Comune ha collocato 4 nuove panchine in piazza Matteotti, in aggiunta a quelle già esistenti.

(Ph. Iron Bishop / Wikipedia)