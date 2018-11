Banche, Villarosa (M5S): «porteremo risarcimenti al 45%»

Condividi

«Abbiamo calcolato che ampliando lo stanziamento da 1,5 a 2,5 miliardi si arriva a un rimborso pari al 45%». Lo ha dichiarato ieri il sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa (M5S). Come riporta Federico Nicoletti sul Corriere del Veneto – edizione Vicenza a pagina 11, Villarosa (in foto) ha spiegato che per aumentare i rimborsi del fondo di ristoro dal 30% akl 45%, 600 milioni di maggiori risorse «arriveranno dai conti dormienti». Inoltre, per gli obbligazionisti subordinati «arriveremo al 95% e probabilmente al 100%». Il tutto da prevedere in un disegno di legge collegato alla manovra economica.

(Ph. Alessio Villarosa / Facebook)