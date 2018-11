Casalino, spunta vecchio filmato: «anziani e down mi fanno schifo» [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Il portavoce della Presidenza del Consiglio, Rocco Casalino, finisce di nuovo nell’occhio del ciclone. Dopo le polemiche per l’audio in cui si lamentava perché il crollo del ponte Morandi gli aveva rovinato il Ferragosto e le minacce ai tecnici del ministero dell’Economia, ora spunta un vecchio video dell’ex concorrente del Grande Fratello in cui davanti a una classe di studenti racconta la sua idiosincrasia verso gli anziani e le persone con sindrome di down: «fin da bambino a me gli anziani fanno schifo. I ragazzi down mi danno fastidio. Non ho nessuna voglia di relazionarmi a loro, non voglio aiutarli». Casalino paragona le due categorie ai ragni: «non so come spiegarlo, mi infastidiscono: non mi va di perderci tempo». Il video di Arcade tv è diventato virale, una nuova tegola sul portavoce del premier Conte.