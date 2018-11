Discarica occulta tra Padova e Venezia, Comuni all’oscuro

Condividi

Linkedin email

Nel Comune di Pianiga (Padova) è riaffiorata una discarica interrata da 40 anni. Una scoperta casuale, dopo che qualcuno ha arato l’area. «In merito ai rifiuti abbandonati in un terreno agricolo di via Barbariga comunichiamo che per effetto di accertamento del comando Polizia locale di Vigonza, il terreno interessato ricade nel Comune di Vigonza ed è di proprietà del Comune di Pianiga», spiegano in una nota congiunta i sindaci fiuti e Federico Calzavara.

Come scrive Giusy Andreoli a pagina 30 del Mattino, in entrambi i Comuni, nessuno era a conoscenza dell’esistenza della discarica e ora l’amministrazione di Pianiga intende condurre delle ricerche per approfondire la circostanza. «In base a questo ritrovamento – aggiungono i primi cittadini – adotteremo, ognuno per le rispettive competenze e in modalità di piena collaborazione, i provvedimenti necessari alla tutela ambientale col supporto degli enti competenti in materia».

(Ph. Shutterstok)