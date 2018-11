Kyenge fonda “partito”, nasce Afroitalian Power Initiative

Condividi

Linkedin email

L’ex ministro ed europarlamentare Pd Cecile Kyenge ha annunciato sui social la nascita di Afroitalian Power Initiative, «un nuovo approccio alla partecipazione politica, sociale ed economica degli afro-italiani» che servirà per «raccontare una storia diversa, una storia fatta di partecipazione, orgoglio, riscatto – a partire dai protagonisti della Diaspora Africana, che in Italia contribuiscono in modo fondamentale al benessere del Paese».

La Kyenge scrive: «nasce per dare voce a chi voce non ne ha. È tempo di farsi valere. È tempo di dimostrare che ci siamo. Contro i soprusi e la discriminazione, per un futuro – e un presente – di rispetto, coesione, benessere e pace sociale. Viviamo un momento storico in cui il rispetto della nostra identità di afro-italiani e dei nostri diritti sono costantemente messi a repentaglio: c’è chi vuole impedire ai nostri figli di usufruire dei servizi scolastici, c’è chi ci discrimina per il colore della pelle, c’è chi ci impedisce di vivere da persone libere».