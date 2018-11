Laurea falsa, eurodeputato M5S si autosospende

Condividi

Linkedin email

L’eurodeputato Marco Valli (in foto) si è autosospeso dal Movimento 5 Stelle, per essersi attribuito in campagna elettorale una laurea in Economia aziendale all’università Bocconi di Milano. Titolo di studio mai realmente conseguito. La falsa laurea era stata scoperta da un’inchiesta del Sole 24 Ore.

«Desidero scusarmi prima di tutto con il Movimento 5 Stelle, coi cittadini, gli attivisti e i miei colleghi al Parlamento europeo per l’errore commesso e me ne assumo le responsabilità», ha scritto Valli su Facebook. «Ho comunicato ai probiviri la mia autosospensione dal Movimento e attendo le loro decisioni a riguardo».

(Ph. Marco Valli / Facebook)