Miteni verso la chiusura: 9 settimane per smaltire sostanze

L’azienda Miteni di Trissino (Vicenza) ha inviato ieri sera al Prefetto e agli enti il cronoprogramma che definisce quali sono i processi industriali da portare a conclusione. Serviranno nove settimane per arrivare a «garantire la massima sicurezza degli impianti attraverso la lavorazione e il consumo dei prodotti nelle migliori condizioni possibili per esaurire le riserve di sostanze presenti in stabilimento. Questo programma – aggiunge Miteni – è inoltre in grado di rendere disponibile attraverso la consegna delle lavorazioni in fase di conclusione, la liquidità necessaria per il pagamento degli stipendi dei lavoratori nei mesi di novembre e dicembre».

«Miteni è inoltre stata costretta a sviluppare un piano alternativo di messa in sicurezza degli impianti in assenza della collaborazione dei lavoratori. In questo caso verrebbero a mancare i ricavi dalle vendite necessari per pagare gli stipendi dei prossimi mesi e si renderebbe necessario smaltire in modo oneroso tutte le sostanze presenti in stabilimento come rifiuto, con un più articolato e complesso sistema di gestione. Pertanto, l’azienda auspica che «a fronte di questa opportunità che prolunga l’attività dello stabilimento e il lavoro per le prossime settimane vi sia la piena adesione dei lavoratori in modo da favorire la sicurezza, ridurre l’impatto sociale e presentare un impianto in ordine e in esercizio ai diversi potenziali acquirenti che hanno manifestato interesse all’acquisto dell’azienda».

(Ph. Miteni Informa)