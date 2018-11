Condividi

Gravissimo incidente in stazione dei treni di Padova poco dopo le 13:30 di oggi. Una donna di mezza età stava camminando sui binari e improvvisamente si sarebbe gettata sotto ad un treno in transito. E’ ancora viva anche se in condizioni gravissime ma al momento è incastrata sotto il treno. I vigili del fuoco stanno facendo il possibile per estrarla velocemente.

Fonte: Corriere del Veneto

Ph: Ivanfurlanis/Wikipedia