Quattrozampeinfiera, a Padova arriva il gatto più bello d’Italia

Condividi

Linkedin email

Il gatto più bello d’Italia vi dà appuntamento questo weekend a Padova per Quattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia (sabato 11 e domenica 12; PadovaFiere). Si chiama Felix Coon Titanic ed è l’esemplare di Main Coon più grande al mondo. Con i suoi 11 chili abbondanti questo gatto, campione del mondo nel 2015, è stato premiato per 3 anni di fila in Italia come miglior gatto a pelo semi lungo d’Italia. Un docile tigrotto da appartamento, detto anche gatto da riporto.

Ma il Felis World (il grande padiglione che ospita diversi gatti) custodirà anche altre razze provenienti da tutta Europa. Come il Bengala, l’esemplare ibrido nato dall’incrocio tra un gatto domestico e un gatto leopardo; il dolce e affettuoso gatto nudo, lo Sphynx o il British Shorthair, il gatto a pelo corto più diffuso in Europa. E ancora lo Snowshoe dalle “scarpette” bianche. Insomma una vera e propria opportunità per osservare da vicino il magnetico, misterioso mondo dei felini, tra mille colori, sfumature e particolarità.

Ma non solo gatti, nel Dog World ci sarà spazio alle diverse razze canine: gli allevatori daranno la possibilità a tutti di poterle ammirare e scegliere così quella adatta al proprio stile di vita. Inoltre, per festeggiare gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani, si disputerà una sfida tra tutte le associazioni italiane. Una gara che in realtà vuole raccontare al grande pubblico come i cani operano quotidianamente a fianco della Protezione Civile in diverse attività di intervento.

Altro focus sarà dedicato al Trofeo Quattrozampeinfiera nel quale si sfideranno i binomi più dinamici nelle diverse attività sportive, come la DogAgility, la RallyObedience, la SplashDog e Agility in acqua. Inoltre, per aumentare il rapporto di fiducia col proprio cane, sarà possibile cimentarsi gratuitamente nelle numerose attività sportive a misura di quattrozampe grazie agli esperti educatori cinofili.

Una manifestazione dedicata al mondo pet a 360°: seminari tenuti da esperti, attività sportive, mostre di bellezza, giochi a sei zampe, spettacoli, momenti di socializzazione, shopping e molto divertimento. Tanti i prodotti da acquistare direttamente dalle aziende più rinomate di pet food, accessori, prodotti per la salute, integratori, servizi innovativi e di tendenza. L’ingresso alla fiera è a pagamento. Prevendita on line € 8,50, scaricando il Buono Sconto dal sito Internet www.quattrozampeinfiera.it € 8. Prezzo intero € 11. Ingresso gratuito per i bambini 0-10 anni, cani e gatti.