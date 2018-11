Smutniak: «in Italia non c’è odio razziale, lo dico da straniera»

Condividi

Linkedin email

L’attrice Kasia Smutniak, ex modella polacca naturalizzata italiana, in occasione dell’uscita del suo ultimo film dove interpreta una mamma musulmana alle prese con lo scontro tra culture, ha parlato di differenze culturali in un’intervista al settimanale Grazia. «Io sono straniera – ha detto – e rivendico con orgoglio le mie origini. Gli amici mi chiamano “la polacca” perché sono disciplinata, puntuale, un po’ rigida mentalmente. Qui vivo ancora da straniera, ma quando torno a trovare i miei, mi sento a tutti gli effetti italiana. Ho vissuto in tanti Paesi, mi considero un po’ zingara».

Poi aggiunge: «di un fatto sono certa: in Italia non c’è odio razziale, anche se qualcuno vorrebbe convincerci del contrario. I problemi semmai sono altri. Qui sono stata accolta a braccia aperte quando la Polonia non faceva ancora parte dell’Unione europea e io, per rinnovare il permesso di soggiorno, dovevo mettermi in fila alle cinque del mattino».