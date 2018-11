«Aiuti al Veneto, fino a 5 euro di spese per bonifici: indegno»

Condividi

«Lucrano sulle disgrazie della povera gente». Inizia così il post di denuncia pubblicato su Facebook dal consigliere regionale veneto Gabriele Michieletto, del gruppo Zaia Presidente. «Se fosse vero quello che da più parti mi è stato segnalato, sarebbe veramente desolante. Perché chiedere fino a 5 euro di presunte “spese di commissione” per effettuare un bonifico bancario a favore dei Veneti colpiti dal maltempo lo trovo a dir poco indegno».

Il consigliere ha presentato un’interrogazione a risposta immediata «circa la notizia secondo cui alcuni istituti di credito richiedono fino a 5 euro per i costi di gestione legati ai bonifici del conto corrente appositamente aperto a favore delle popolazioni venete colpite dal maltempo; non voglio credere che alcune di questi possano arrivare a richiedere fino a 5 euro ai cittadini che chiedono di fare del bene ad altre persone che sono in difficoltà. Se così fosse, sarebbe indegno, immorale ed ingiusto. Credo che mai come in questa occasione anche le banche possano, e anzi debbano, fare la loro parte: si sospendano i mutui, piuttosto, a carico dei cittadini delle zone interessate dal maltempo, si aiuti la ripresa delle Province colpite finanziando progetti ed investimenti. E si tolga immediatamente questo indegno balzello – chiude Michieletto – imposto a chi vuole fare del bene».

Intesa Sanpaolo non applica commissioni sui bonifici fatti allo sportello e online a favore del conto corrente di altra banca con codice IBAN IT75C0200802017000105442360 – BIC SWIFT UNICRITM1VF2, causale “Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018”, attivato dalla Regione del Veneto per sostenere chi ha subito danni provocati dalla devastante ondata di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi il Veneto e in particolare il territorio bellunese. Lo hanno precisato gli stessi uffici dell’istituto bancario ai funzionari della Regione, che erano stati raggiunti da richieste di numerosi cittadini in merito all’applicazione o meno di una commissione sulle somme versate. La banca, inoltre, ha specificato che qualora fossero state addebitate delle spese, in considerazione della finalità dei versamenti, le rimborserà.