Banche, associazioni soci: «vogliamo incontro con Salvini e Di Maio»

Pubblichiamo la nota delle associazioni dei risparmiatori “Noi che credevamo nella BPVI”, “Coordinamento Don Enrico Torta” e “Vittime del Salvabanche”.

Dopo l’incontro di ieri avuto con i sottosegretari Bitonci e Villarosa per discutere sulla norma dei rimborsi, avendo constatato che la quasi totalità delle associazioni presenti esprime forti perplessità a causa dei molti paletti inseriti nella norma dei rimborsi a fronte del miliardo e mezzo tanto sbandierato, e visto anche il clima poco sereno dell’incontro, riteniamo che a questo punto occorra un incontro risolutivo con i vice-premier Salvini e Di Maio, anche in considerazione di quella famosa norma che, a fronte del parziale e insoddisfacente rimborso agli azionisti farebbe da scudo a Banche e Organi di Vigilanza.

Durante l’incontro di ieri, infatti, non sono state date giustificazioni sufficienti per comprendere esattamente come siano andate le cose, se non la motivazione della solita manina che modifica i decreti al MEF. Quindi, per tutti i motivi elencati, e a garanzia delle modifiche migliorative che sarà opportuno richiedere per la norma, le associazioni dei risparmiatori, qui unite, richiedono ufficialmente di poter incontrare i Ministri Salvini e Di Maio.

Noi che credevamo nella BPVI

Luigi Ugone

Coordinamento Don Enrico Torta

Andrea Arman

Vittime del Salvabanche

Letizia Giorgianni

