Una scossa di terremoto è stata avvertita a Bari e provincia. La magnitudo si attesta tra i 3.4 e i 3.9 gradi. In molti in questi momenti stanno commentando sui social testimoniando i momenti di panico per il sisma, che è stato avvertito fortemente. Per il momento non pare ci siano danni a persone o cose.

(Fonte: Repubblica)

(ph: Vincenzofoto – Shutterstock)