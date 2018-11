Belluno, nasce fondo per farmacie colpite da maltempo

Condividi

14:55 – Sono circa 25 le farmacie del Bellunese con mancanza di corrente e allagamenti a causa del recente maltempo, per un ammontare dei danni che si aggira intorno ai 30 mila euro. Federfarma Veneto ha deciso a tal proposito di stanziare un fondo. «È un atto doveroso e necessario perché ci sono molti colleghi in difficoltà – spiega il presidente Alberto Fontanesi – . Ci sono farmacisti che hanno lavorato al buio, in zone isolate e in alcuni casi utilizzando un generatore e questo per garantire la distribuzione dei farmaci e soprattutto supporto sanitario alle comunità colpite. In questo modo non aiutiamo solo i colleghi – aggiunge Fintanesi – ma diamo una mano alle comunità colpite perché le farmacie sono il primo presidio sanitario del territorio. In questa fase i cittadini hanno davvero bisogno di avere la certezza di trovare le serrande alzate delle farmacie». (Fonte: Ansa 13:43)