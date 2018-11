«Cerco apprendista e moglie»: l’annuncio di lavoro fa discutere

Condividi

Ha fatto discutere sui social una strana offerta di lavoro pubblicata dal titolare di una scuola di inglese nel Foggiano. Tra i requisiti fondamentali il 60enne Antonio Cristino ha infatti inserito l’essere di bella presenza e senza impegni famigliari, cioè a dire single, e un’età non superiore ai 40 anni. Cristino è stato accusato di sessismo, ma non nasconde che non cerca solo una partner lavorativa, bensì una moglie. «Ho intenzione di lasciare in eredità la mia scuola di inglese – afferma – : la praticante deve imparare a fare quello che faccio io. In più deve diventare anche la mia compagna. Le donne che si candidano per il posto di lavoro non possono pensare di lavorare e basta. Altrimenti chiudo la scuola e faccio il single».

(Fonte: Repubblica)

(ph: Shutterstock)