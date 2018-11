Choc nel calcio femminile: morta 19enne Erlacher, ipotesi suicidio

Condividi

Linkedin email

La scomparsa prematura della giocatrice trentina Verena Erlacher, che ha giocato anche in Serie A e della nazionale, sta sconvolgendo il mondo del calcio femminile. Anche se la famiglia chiede il massimo riserbo, l’ipotesi più accreditata al momento è il suicidio, a fronte di alcuni recenti problemi personali. Messaggi di cordoglio stanno arrivando da più parti, dalla società per cui giocava alla Federazione passando per l’allenatrice della Juventus. Avremmo voluto rivederla con i nostri colori, ma qualcosa più grande di tutti noi, il tempo, la vita, non ce lo ha permesso. La salutiamo nel modo che a lei faceva ridere quando lo ripeteva dopo le prime volte che lo aveva sentito. Ciao Poppa» scrive su Facebook il Südtirol Damen.

(Fonte: Gazzetta dello Sport)

(ph: Facebook – Sudtirol Damen)

Vi ricordiamo che sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

– Telefono Amico: 199.284.284

– Telefono Azzurro: 1.96.96

– Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

– De Leo Fund: 800.168.678